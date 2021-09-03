Токио, 3 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Российская пловчиха Виктория Ищиулова завоевала серебряную медаль Параолимпийских играх в Токио. Об этом 3 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

В плавании на дистанции 100 метров баттерфляем Ищиулова показала время 1 минута 10,8 секунды.

Победительницей стала американка Джессика Лонг, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 9,87 секунды. Замкнула тройку представительница Колумбии Лаура Родригес с результатом 1 минута 20,93 секунды.

Ранее на Играх в Токио Ищиулова стала параолимпийской чемпионкой в плавании на 50 м вольным стилем.

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