Челябинск, 3 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. АО «Челябинское авиапредприятие» обжаловало решение областного управления ФАС о привлечении к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением и предписание об устранении нарушения. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Chelyabinsk2020 Аэропорт. Челябинск

Жалоба подана в областной Арбитражный суд. Предписание ведомства об установлении экономически обоснованной цены не исполнено, заявляют антимонопольщики.

По данным ФАС, монопольно высокую цену на услугу телескопического трапа аэропорт выставляет авиакомпаниям с 27 ноября 2019 года. Здесь размер платы составляет 23 тыс. рублей в час, тогда как в других аэропортах — до 21 тыс. рублей в час. По решению ФАС предприятие было оштрафовано.