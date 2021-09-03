Берлин, 3 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Компания Mercedes-Benz представила видеотизер нового электрокроссовера Maybach. Тизер размещен на официальном сайте компании в социальной сети Facebook.

Mercedes-Benz Тизер электрического концепта Mercedes-Maybach

Сообщается, что концепт первого электрического кроссовера Maybach будет представлен на автовыставке IAA Mobility 2021 в Мюнхене 5 сентября 2021 года.

«Спустя 100 лет пришло время для нового начала: Mercedes-Maybach скоро откроет будущее изысканной роскоши», — говорится в сообщении под видеотизером.

Ожидается, что Mercedes-Benz представит прообраз роскошного электрокроссовера Maybach EQS, тизерное изображение которого было обнародовано совсем недавно. По предварительной информации, данная модель будет представлена не ранее второй половины 2022 года.

Ранее Mercedes-Benz представил тизер кормы нового электроседана EQE 2022 года, который должен выйти на авторынок в начале 2022 года.

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