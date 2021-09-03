Ульяновск, 3 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который в настоящее время работает помощником приволжского полпреда, награждён орден Дружбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Морозов

Государственная награда вручена 61-летнему Сергею Морозову сегодня, 3 сентября. Отмечается, что ордена Дружбы он удостоен указом президента «за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, в марте 2021 года Сергей Морозов, который руководил Ульяновской областью с декабря 2004 года, заявил, что готов участвовать в выборах главы региона при условии поддержки жителей и Кремля. 8 апреля он добровольно сложил полномочия губернатора, пояснив, что планирует участвовать в выборах в Госдуму. Вскоре после отставки экс-губернатор стал помощником приволжского полпреда Игоря Комарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергея Морозова сменил на посту Алексей Русских, который назначен врио губернатора Ульяновской области. До этого он работал сенатором, представляя в верхней палате парламента Московскую область.