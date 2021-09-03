Вашингтон, 3 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Населявшие территории сегодняшнего американского штата Луизиана свыше 3 тыс. лет назад индейцы являлись высококвалифицированными инженерами, которые способны были строить массивные земляные сооружения. К такому мнению пришли археологи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, передает 3 сентября ИА «Красная Весна».

Цитата из к/ф «Чингачгук — Большой Змей». Реж. Рихард Грошопп. 1967. ГДР Индейцы

Как выяснили ученые, результаты исследований которых обнародованы в журнале Southeastern Archaeology, коренные жители Северной Америки не были примитивными охотниками-собирателями и составили после себя сооружения, которые трудно построить даже с использованием современных технологий.

«Мы, как исследовательское сообщество—и население в целом—недооценили коренных жителей и их способность выполнять эту работу и делать это быстро так, как они это делали», — сказал ведущий автор Тристрам Р. «ТР» Киддер.

Также исследователи уточнили, что одной из самых замечательных особенностей построенных древними индейцами земляных укреплений является то, что они смогли простоять свыше 3 тыс. лет без каких-либо сбоев или серьезной эрозии.

«Они действительно были невероятными инженерами с очень сложными техническими знаниями», — подчеркнул ученый.

При этом объект всемирного наследия Poverty Point в северной Луизиане, который исследовали ученые, состоящий из массивного земляного холма высотой свыше 20 метров и концентрических полукруглых холмов, был построен примерно 3400 лет назад из почти 1,5 миллиона кубических метров почвы без использования современных инструментов, домашних животных или даже тележек на колесах.

Как считают ученые это место имело религиозное значение. С помощью современных методов исследований, включая радиоуглеродное датирование, микроскопический анализ почв и магнитные измерения почв, они выяснили, что земляные работы были выполнены быстро.

«В зависимости от скорости земляных работ и строительства, а также количества перемещаемой земли, эти данные показывают, что местные жители приезжали на стройплощадку и работали согласованно. Это само по себе замечательно, потому что охотники-собиратели не были способны заниматься этими видами деятельности», — отметил Киддер.

При этом также ученые узнали, что индейцы смешивали различные типы почвы — глину, ил и песок — по рассчитанному рецепту, чтобы сделать конструкции прочнее, в результате чего они сохранились до наших дней.

«Подобно римскому бетону или утрамбованной земле в Китае, коренные американцы открыли сложные способы смешивания различных типов материалов, чтобы сделать их практически неразрушимыми, несмотря на то, что они не уплотняются. Там есть какая-то магия, которую наши современные инженеры пока не смогли разгадать», — пояснил ведущий автор исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в Тюменской области, а раскопках Тарханского острога археологи обнаружили наконечники стрел и пули для ружей XVII века.