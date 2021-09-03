Берлин, 3 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил тизер дизайна задней части нового электроседана EQE 2022 года. Изображение автомобиля распространила пресс-служба.

Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQE

На этот раз компания показала корму электрического седана с привлекательными задними фонарями. На европейском рынке модель появится в начале 2022 года.

Для покупателей будут доступны различные версии модели с одним мотором и задним приводом, а также с двумя моторами 4MATIC, передающими крутящий момент на обе оси.

Питаться электродвигатели будут от батарей ёмкостью 72 либо 90 кВт-ч. Они обеспечат авто запасом хода от 520 до 650 км. Также автопроизводители оснастили электрокар бортовым зарядным устройством мощностью 11 кВт.

Внутри новинка будет комплектоваться приборной панелью с большим горизонтальным дисплеем. Также для водителя будут доступны два режима активного рулевого управления задней осью.

Ранее компания Mercedes-Benz представила новый универсал Mercedes-Benz C-Class All-Terrain. Клиренс автомобиля подрос на 40 мм по сравнению с предыдущей версией. Также автопроизводители увеличили у новинки поворотные кулаки четырёхрычажной передней подвески.

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