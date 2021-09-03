Пенза, 3 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Пензенской области с начала купального сезона по причине утопления погибли 25 человек, из них два ребенка, удалось спасти троих. Итоги прошедшего сезона подвели в ГУ МЧС России по региону.

pannipanni Происшествие на воде

Основными причинами гибели людей названы купание в необорудованных местах, в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдения поведения на водоемах, оставление детей без присмотра взрослых.

Для эксплуатации в период купального сезона получили освидетельствование 38 пляжей, на каждом из них было организовано дежурство спасателей.

С окончанием купального сезона планируется закрытие действующих пляжей. Нести дежурство на них не будут, также уберут средства спасения.

Жителей Пензенской области призывают отказаться от купания в водоемах, так как вода в них начинает остывать.

ИА REGNUM напоминает, днем 12 августа в водоеме садового некоммерческого товарищества «Гудок» города Пензы подросток, несмотря на запрет родителей, решил искупаться в водоеме, предназначенном для забора и подачи воды на участки дачников.

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