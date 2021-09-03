Самара, 3 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Пострадавших от деятельности инвестиционной компании «Финико» устанавливают в Самарской области. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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Сообщается, что сотрудники следственных органов расследуют восемь уголовных дел, которые были возбуждены осенью прошлого года по признакам мошенничества по фактам противоправной деятельности работников инвестиционной компании «Finiko» («Финико»).

Следователи считают, что с июля 2020 года по июль 2021 года подозреваемые, обещая потерпевшим получение большой прибыли от денежных вкладов и инвестирования денег в «автоматизированную систему генерации прибыли», завладели деньгами на сумму более шести миллионов рублей, принадлежащими жителям региона.

В материалах дела указано, что эти деньги позже подозреваемые незаконно обратили в свою пользу.

Сейчас стражи порядка устанавливают лиц, которые пострадали от неправомерных действий подозреваемых.