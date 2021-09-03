Махачкала, 3 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Дагестане приняли участие в кампании по вакцинации от коронавируса 388 124 человека. План по вакцинации к 3 сентября выполнен на 28,7%, сообщает официальный портал «Мой Дагестан».

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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Больше всего привитых в Махачкале — 92 078 человек. Однако это менее трети всех, кто подлежит вакцинации в столице республики. По плану должны быть привиты 326 893 жителя.

По доле привитых в передовиках числятся к настоящему времени Докузпаринский район, где пришли на пункты вакцинации 75,04% населения (4,4 тыс. человек), Хивский район — 64,07% (5,9 тыс. человек) и Тляратинский район 58,88% (3,9 тыс. человек).

В Дагестане к 3 августа число носителей коронавируса составляет 48 282 человека, выздоровел из них 43 661 человек, скончались 2259 пациентов.