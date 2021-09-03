Сеул, , 13:29 — REGNUM В 2022 году правительство Южной Кореи намерено увеличить объём инвестиций в реализацию «Нового курса» и разработку вакцин от COVID-19. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Инвестиции Markgraf-Ave

Согласно данным, опубликованным 2 сентября, в бюджет на 2022 года заложены расходы на исследования и разработки в размере 29,8 трлн вон (~$25,8 млрд), что на 8,8% больше, чем в 2017 году, когда администрация президента Мун Чжэ Ина приступила к работе.

Известно, что в следующем году правительство отберёт 10 основных направлений в новых исследованиях, вложив в их реализацию свыше $11 млрд.

Объем инвестиций в «Новый зелёный курс» и «Новый курс» в сфере информационных технологий будет увеличен на 48,1% в годовом исчислении, до $3,1 млрд.

«Новый курс» — комплексный проект, направленный на создание новых отраслей промышленности и рабочих мест, стимулирование средне‑ и долгосрочного экономического роста с упором на продвижение цифровых и экологически чистых отраслей в условиях пандемии COVID-19.