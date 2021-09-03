Кострома, 3 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Костромской области решается судьба одного из старейших судостроительно-судоремонтных предприятий России — Костромской верфи. В 2017 году акционерное общество заключило контракт на строительство нефтеналивных танкеров для фирмы «Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.» (Нидерланды). Позднее, 1 июня 2021 года АО было признано банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. Чтобы продолжать сотрудничество с Нидерландами владелец верфи образовал новое юридическое лицо, переведя в него кадровые и технические ресурсы. В настоящее время заказы для иностранцев выполняются на производственных мощностях банкрота, имущество которого вскоре может быть продано за долги. О том, какое будущее ждёт костромскую верфь корреспондент ИА REGNUM спросил советника генерального директора ООО «Костромская верфь» Андрея Бабина.

Http://kwharf.ru Доставка корпуса танкера-химовоза, построенного на Костромской верфи для Нидерландов

Андрей Леонидович, над чем сейчас работает Костромская верфь?

Андрей Бабин: В основном над заказами для Нидерландов. Сейчас будут строиться 7 и 8 корпуса нефтеналивных танкеров, контракты с фирмой «Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.» уже подписаны. Надеемся, что за ближайшие 2 года нам удастся построить 4 корпуса. К тому же мы делаем металлоконструкции для компании, которая работает на строительстве моста через Волгу в районе города Тольятти в Самарской области. Сам мост мы не делаем. Речь идёт о сопутствующих металлоконструкциях для производственных площадок. Это новое соглашение, оно подписано в 2021 году. Оно необходимо верфи для того, чтобы не было простоя на производстве между строительством танкеров и люди могли иметь стабильный заработок.

Расскажите о деталях соглашения с Нидерландами

Андрей Бабин: АО «Костромская верфь» заключила этот контракт в 2017 году. На сегодняшний день сдано 6 корпусов. Два из них построило акционерное общество, четыре остальных делало уже ООО «Костромская верфь». Если говорить о масштабах, то в ближайшие 5 лет флоту Нидерландов нужно обновить 280 танкеров. Основной производственной площадкой для исполнения заказов выбран Китай. Кроме этого заказы размещают в Румынии, Сербии, Польше и России. В России мы единственные кто может строить корпуса подобного класса. Нидерландам интересно с нами работать, потому что качество корпусов в нашем исполнении выше, чем дают все вышеперечисленные страны. К тому же у Китая есть проблема — для доставки судов им нужно нанимать лихтеровозы (специализированные суда для перевозки грузов — ИА REGNUM), а это стоит очень дорого. А у нас доставка идёт по воде, буксирами, что наименее затратно и быстрее по времени.

Мои коллеги-журналисты любят повторять, что предприятие обеспечено заказами на 10 лет вперёд. До какого года всё-таки рассчитан контракт?

Андрей Бабин: На каждый корпус заключается отдельное соглашение. Но у нас с Голландией есть устная договоренность о том, что за следующие пять лет мы должны построить ещё 10−15 корпусов, помимо уже заключенных контрактов. Такая договоренность для них не менее весома, чем письменная.

Правильно ли я понимаю что сейчас предприятие выполняет заказы на производственных мощностях акционерного общества?

Андрей Бабин: Совершенно верно. Оборудование и здания акционерного общества были переданы одноимённому обществу с ограниченной ответственностью в аренду в 2019 году.

Каким образом производство будет работать после того как имущество компании-банкрота продадут за долги?

Андрей Бабин: Да, в отношении АО «Костромская верфь» сейчас открыто конкурсное производство. Основным кредитором является Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Ранее верфь взяла кредиты в ПАО Банк «ВВБ» и АО «Кранбанк», на данный момент у них отозваны лицензии. Сумма требований АСВ равняется 220 млн рублей — это около 90% от всех долгов АО «Костромская верфь». Бенефициар ООО «Костромская верфь» Батыр Кербабаев ведёт переговоры с АСВ и инвесторами, которые готовы обеспечить верфь финансовыми гарантиями и заказами. За счёт них предприятие должно рассчитаться с кредитором.

Уже есть конкретные компании, готовые «вписаться» в программу по спасению?

Андрей Бабин: Да, это финансовые организации из Москвы, которые готовы привлекать заказы на предприятие и если надо поставить плечо — помочь с отдачей долгов своими деньгами.

От каких факторов зависит, будет заключено соглашение или нет?

Андрей Бабин: Агентство по страхованию вкладов должно согласовать эту сделку и дать рассрочку по выплате долга. Все мы понимаем что никакой инвестиционный фонд не готов выложить на стол 200 млн рублей и одним махом закрыть наши долги. У АСВ нет объективных причин не давать согласие. Пути есть всего два — имущество верфи продаётся, на выходе получается где-то 80 миллионов, и кредитор получает эти деньги. Но при этом у акционеров остается субсидиарная ответственность перед кредитором. Второй вариант — кредитор может получить все 220 миллионов, но не сразу. В этом случае организация рассчитается с кредитором за два года с исполненных заказов. Вопрос о судьбе верфи решится в ближайшие недели.

Как в этот процесс включена администрация Костромской области и департамент экономического развития?

Андрей Бабин: Заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков и директор департамента экономического развития Александр Свистунов ведут переговоры напрямую с Правительством РФ, инвестиционными фондами — обсуждают вопросы плановой загрузки, заказов, которые можно дать верфи. Плюс общаются с министерствами, курирующими промышленность, чтобы люди наверху понимали, что верфь есть, ее надо оставить, и она должна развиваться. К слову, мы единственные в России строим корпуса для Нидерландов. Какую-никакую имиджевую составляющую стране мы даём.

Кстати, неплохо помогла заместитель губернатора Ольга Ерёмина, курирующая работу департамента образования. Она помогла нам договориться с костромским колледжем отраслевых технологий строительства и лесной промышленности. В колледже откроют учебные группы судостроителей и сварщиков. В дальнейшем учащиеся будут проходить производственную практику на базе нашего предприятия.

Если всё получится, то верфи придётся быстро отрабатывать заказы. Потребуется срочное расширение штата, а на обучение детей нужно время.

Андрей Бабин: Сегодня на верфи трудятся 150 человек, из них непосредственно на кораблях работают 100 специалистов. Количество сборщиков и сварщиков несомненно придётся увеличить в два раза в конце этого — начале следующего года. Думаю, особых трудностей здесь не возникнет. Ещё 100 человек мы найдём. А колледж — это скорее задел на будущее.

Какими по-вашему были истинные причины краха верфи?

Андрей Бабин: Я считаю, что к сегодняшней ситуации по верфи привели не только незакрытые кредиты в банках, но и моменты управленческого характера. Производство требует постоянных вливаний. Качественно выполнять заказы может только сильная команда, которую не сохранить без стабильных зарплат. К сожалению, ранее у бенефициара верфи были немного другие задачи.

Спасибо за интервью, Андрей Леонидович.