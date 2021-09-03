Ульяновск, 3 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают регистрировать летальные исходы от COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 3 сентября, в Ульяновской области жертвами коронавируса стали ещё два человека. Таким образом, с начала пандемии умерли 2326 ковид-пациентов.

Напомним, что это минимальное суточное число летальных исходов за последние три недели, с 13 августа. Больше всего смертей зарегистрировано 14 августа, тогда скончались 18 ковид-пациентов.

Отметим, что всего в регионе сделано 1 140 928 лабораторных исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на приобретение медицинского оборудования потратят ещё более 37 млн рублей. На эти средства дооснастят Майнскую районную больницу, которая обслуживает 21,5 тыс. жителей.