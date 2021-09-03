Прибайкальский район, Бурятия, 3 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Прибайкальском районе Бурятии из-за подъёма уровня реки Селенга вода вышла на дорогу Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, на участке с 17 по 26 километр в превентивных целях ограничено движение для легковых автомобилей.

Главное управление МЧС по Бурятии Наводнение в Бурятии

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Тем временем, на территории республики из 100 подтопленных ранее домов освободились от воды 21. Остаются под водой почти 500 приусадебных участков.

«Так, в Иволгинском районе и г. Улан-Удэ подтоплен 31 дом. Из подтопленной зоны эвакуировано 48 человек, 5 из которых доставлены в пункт временного размещения на базе детского оздоровительного лагеря «Родник», — отметили в ведомстве.

В Кяхтинском районе подтопленными остаются 31 дом и 178 придомовых территорий. В район выехала аэромобильная группировка Главного управления для смены действующей группировки.