Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Проехать и пройти по Биржевому мосту в центре Петербурга с 1 октября 2021 года до весны 2022 года будет невозможно. Переправу закрывают на капитальный ремонт. Об этом 3 сентября изданию «Петербургский дневник» сообщил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрей Левакин.

Mostotrest-spb.ru Биржевой мост

Капитальный ремонт разводного моста будет выполнять производственное объединение «Возрождение». Оно выиграло конкурс, и с ним уже оформлен договор.

«Сейчас мы в стадии сбора разрешительной документации на ограничение движения. 1 октября мы планируем полностью перекрыть движение по Биржевому мосту как для автомобилей, так и для пешеходов», — рассказал Андрей Левакин.

В Смольном понимают важность данной переправы в жизни города, поэтому обещают, что постараются оперативно закончить работы.

Напомним, биржевой мост через Малую Неву соединяет Васильевский остров с Петроградской стороной. Это пятипролетный металлический мост откатно-раскрывающейся системы с разводным пролетом посередине. Разводной механизм Биржевого моста не имеет аналогов в мире: в начале разводки мост открывается на 15 сантиметров, и крылья откатываются друг от друга. Центр тяжести крыла изменяется, что значительно облегчает разводку.