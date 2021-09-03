Белград, 3 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Вокруг интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия 5 сентября в Цетине «слишком много политики и разных интересов». Об этом заявил 3 сентября патриарх сербский Порфирий.

Spc.rs Патриарх Сербский Порфирий

«Создали картину как будто мы как церковь хотим сделать что-то насильственными методами и поэтому предупреждают нас, что наши действия могут вызвать конфликт. В Черногории существует православная церковь, которая не делает разницу между людьми. Мы должны провести интронизацию митрополита легитимно и в соответствии с канонами, таким же способом, как и для предыдущих митрополитов», — процитировало издание «Дан» слова сербского патриарха.

Напомним, что патриарх Порфирий 4 сентября приедет в Подгорицу, где его встретят черногорские верующие.