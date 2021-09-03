В Томской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19
Томск, 3 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Ещё четыре человека с диагнозом COVID-19 скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 сентября в оперативном штабе региона.
Михаил Рифтин ИА Красная Весна
Реанимация
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Таким образом, за весь период пандемии в Томской области жертвами коронавирусной инфекции стали 548 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлен 41 131 носитель коронавируса, выздоровели 34 989 человек.