Томск, 3 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Ещё четыре человека с диагнозом COVID-19 скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 сентября в оперативном штабе региона.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Таким образом, за весь период пандемии в Томской области жертвами коронавирусной инфекции стали 548 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлен 41 131 носитель коронавируса, выздоровели 34 989 человек.