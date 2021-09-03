Екатеринбург, 3 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Первоуральский городской суд (Свердловская область) вынес приговор по уголовному делу в отношении работнику одного из предприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Maxpixel.freegreatpicture.com Коррупция

Мужчина признан виновным в совершении преступления предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере).

Гражданин занимал должность начальника отдела технологии металлургического производства на одном из городских предприятий. Обвиняемый входил в состав торгово-закупочной комиссии по выбору продукции.

Мужчина «вступил в преступный сговор и незаконно получил от индивидуального предпринимателя деньги в сумме 250 тыс. рублей за дачу положительного мнения о качестве поставляемой продукции коммерческой организации», — уточнили в надзорном ведомстве. Гражданин не признал вину в содеянном.

Назначено наказание в виде штрафа в размере 7 млн. рублей, подсудимого лишили права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, муниципальных учреждениях сроком на 5 лет.

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