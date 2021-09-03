Казань, 3 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Татарии продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после убийства мужчины 2 сентября в доме по улице Минской города Казани. Напомним, труп мужчины с огнестрельным ранением в голову был обнаружен в подъезде дома между этажами, вскоре был задержан предполагаемый убийца. О ходе расследования уголовного дела сообщила пресс-служба СУ СКР по РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Читайте также: В Казани в подъезде дома застрелен мужчина

«Ранее подозреваемый должен был приобрести у потерпевшего два земельных участка, а также расположенный на одном из них цех по выделке шкур за 6 млн рублей. В день убийства они оформили договор купли-продажи, после чего поехали домой к подозреваемому при этом злоумышленник передал покупателю кейс, в который вместо денежных средств положил купюры евро и долларов так называемого «банка приколов». Когда мужчины поднимались в лифте, обнаружив обман, потерпевший стал предъявлять злоумышленнику претензии. Тот в свою очередь выстрелил мужчине в голову из карабина «Сайга». Вытащив тело на лестничную площадку, он уехал к знакомому, где оставил свой автомобиль, а затем вместе со своим отцом пытался выехать на его автомобиле из города», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подозреваемый был задержан сотрудниками МВД по РТ в ходе объявленного плана «Перехват». Свою причастность к совершению преступления задержанный признал. В отношении него решается вопрос о назначении психолого-психиатрической экспертизы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соцсети бурно отреагировали на преступление: не оправившиеся от майской трагедии казанцы вновь испытали леденящий ужас.

Читайте также: «Казань стала городом киллеров?» — соцсети об убийстве в многоэтажке