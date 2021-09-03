Нальчик, 3 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии 2 сентября начались выплаты пенсионерам по 10 тыс. рублей. Указ президента РФ Владимира Путина о единовременной выплате был подписан на основании предложения депутатов «Единой России».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

В республике получателями субсидии станут свыше 195 тыс. граждан, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда. Среди них в том числе пенсионеры по возрасту и получатели социальных пенсий.

Накануне, 2 сентября, выплаты были перечислены тем гражданам, кто получает пенсию на банковскую карту. Для тех, кто получает пенсию другим способом, выплаты будут доставлены вместе с пенсией за октябрь.

Читайте также: В Дагестане получателями 10 тыс. рублей станут 670 тысяч пенсионеров