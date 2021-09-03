Чита, 3 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Организациями Забайкальского края в январе-июне 2021 года получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 40 137,4 млн. рублей. Об этом 3 сентября информирует территориальное управление государственной статистики.

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Отмечается при этом, что деятельность 124 организаций являлась прибыльной. Сумма прибыли составила 46 235,4 млн. рублей, 95,7% прибыли получено организациями с основным видом экономической деятельности — «Добыча полезных ископаемых».

Убыток получили 98 организаций Забайкальского края (44,1% от общего числа отчитывающихся организаций) в размере 6098,0 млн. рублей. Кредиторская задолженность на конец июня 2021 года составила 65 726,2 млн. рублей, из нее просроченная — 4822,2 млн. рублей, или 7,3% от общей суммы кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на конец июня 2021 года составила 88 800,0 млн. рублей, из нее просроченная — 11 220,1 млн. рублей, или 12,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, январе-мае 2021 года положительный сальдированный финансовый результат забайкальских предприятий составлял 31 951 млн. рублей. А убыток получили 92 организации Забайкальского края (41,3% от общего числа отчитывающихся организаций) в размере 5942,8 млн. рублей.

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