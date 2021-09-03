Оренбург, , 13:39 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сегодня, 3 сентября, выступил на пленарной сессии VI Международного молодежного форума «Евразия Global» в Оренбурге. Это первая деловая площадка форума, открывшегося 2 сентября в СКК «Оренбуржье».

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер Orenburg-gov.ru

В панельной дискуссии приняли участие министр по делам молодежи и спорта Королевства Бахрейн Аймен бин Тайфек Альмоайед, госсекретарь министерства спорта и молодежи Сербии Милан Савич, журналист ООН, двукратный лауреат премии «Эмми» Лаура Киньонес, президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов.

Спикеры вместе с российскими и иностранными молодежными лидерами из 78 стран мира обсудили глобальные проблемы современности, международное сотрудничество, вопросы занятости. Модерировал встречу директор по проектам группы «Карьера в России» Сергей Галактионов.

«Мир открыт. Нас объединяют социальные сети, общие проекты и идеи. Некоторые молодые люди вносят свой небольшой личный вклад, некоторые объединяются и реализуют амбициозные, масштабные начинания. Вместе мы ломаем стереотип о том, что «вся молодежь ленива», — подчеркнула журналист Лаура Киньонес.

Участники VI Международного молодёжного форума «Евразия Global»





Orenburg-gov.ru

Темой встречи стал «Мир без границ и глобальные проблемы современности». Каждый из спикеров озвучил свое мнение о том, какие вызовы стоят сегодня перед молодежью и какие возможности открывает для молодых жителей разных стран современность.

«Все спикеры сегодня едины в одном: мир быстро меняется, появляются новые вызовы и потребности. Поэтому именно сегодня много зависит от вас: справиться с новыми вызовами может только молодежь. Вы более адаптивны и быстрее реагируете на изменения, — подчеркнул Денис Паслер. — Вопрос притяжения молодежи сегодня особенно остро стоит в российских регионах, и Оренбуржье не исключение. Это сложный вызов, с которым мы работаем. Решаем экологические вопросы, благоустраиваем территории, создаем новые рабочие места, модернизируем здравоохранение. Переходим от традиционных подходов к креативным, которые могут быть интересны молодым оренбуржцам. Наша глобальная задача — создать среду для жизни, в которой молодежи комфортно и безопасно во всех смыслах жить, учиться и работать!».

Отвечая на вопросы участников форума, Денис Паслер признал: работы в сфере молодёжной политики региона еще очень много.

Отдельно на встрече поговорили о действующих в стране форматах поддержки молодежной активности.

«Вопросам молодежной политики в России уделяется серьезное внимание на самом высоком уровне, со стороны президента. Яркий пример — это проект «Россия — страна возможностей». Большая платформа объединяет много вариантов развития компетенций, доступных каждому молодому россиянину. Я не согласен с тезисом «Молодежь — это наше будущее». Вы — наше настоящее, во многом именно вы формируете повестку сегодняшнего дня», — подчеркнул заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов.

Открытие VI Международного молодёжного форума «Евразия Global»



Orenburg-gov.ru

«В Бахрейне мы относимся к молодежи, как к главному партнеру в работе властей по развитию государства. Мы проводим дашборды, на которых фиксируем динамику отношения молодых жителей ко всем изменениям, которые происходят в стране», — сказал Аймен бин Тайфек Альмоайед.

Напомним, Международный форум «Евразия Global» проходит в Оренбурге со 2 по 8 сентября в двух форматах: очно и онлайн. Мероприятие соответствует статусу площадки, свободной от COVID-19. Все участники подтвердили это тестами ПЦР. Кроме того, на форуме соблюдаются строгие меры санитарной безопасности: рециркуляторы воздуха, маски, антисептики. Участниками форума стала молодежь из 78 стран.

Губернатор Оренбуржья 3 сентября ознакомился с выставкой, подготовленной в рамках форума «Евразия Global». Представители Оренбургского государственного университета продемонстрировали новую цифровую экосистему из интерактивных панелей на основе искусственного интеллекта с бесконтактным управлением. Оренбургский государственный медицинский университет представил работу кафедры биологии, анатомии, гистологии и других подразделений вуза. Сотрудники Областной станции переливания крови рассказывали всем гостям форума о донорстве и новейших технологиях в сфере косметологии, капсульной эндоскопии и банке стволовых клеток.

Воспитанники Центра одаренных детей «Гагарин» провели мастер-классы по стендовому моделизму, робототехнике, многоосевой обработке материалов и 3D-моделированию, инженеры ПАО «Стрела» показали методы конструирования летательных аппаратов, а представители Орского индустриального колледжа продемонстрировали гостям современную технику и станки, применяемые в профессиональном образовании.

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