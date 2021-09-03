Ульяновск, 3 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области на приобретение медицинского оборудования потратят ещё более 37 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Марина Каширская ИА REGNUM Ремонт

Дополнительные средства направят для оснащения Майнской районной больницы, где в настоящее время идёт ремонт стоимостью 17 млн рублей. На оснащение выделят 37 млн рублей, что позволит закупить рентген-аппарат, флюорограф, УЗИ-аппаратом и лабораторное оборудование.

По данным министерства здравоохранения, в районной больнице получают медицинскую помощь 21,5 тыс. человек, вакцинацию от COVID-19 прошли свыше 5,4 тыс. жителей.

Напомним, что ранее в Майнской районной больнице отремонтировали детскую консультацию, построили ФАПы в селах Загоскино и Белое Озеро.

Как сообщало ИА REGNUM, из федерального бюджета получит ещё 1,9 млн рублей на разработку документации для ремонта детской больницы в Ульяновске. Ранее из федерального бюджета направили более 200 млн рублей резервных средств на закупку оборудования.