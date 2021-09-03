Магнитогорск, Челябинская область, 3 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области осудили двоих наркоторговцев. Приговор вынес Правобережный райсуд, сообщает пресс-служба областного УФСБ.

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Участники межрегиональной группы были пойманы в январе с поличным. Они как раз вынимали из тайника почти 700 граммов наркотика синтетического происхождения и собирались продавать его бесконтактным способом.

Суд назначил им девять и десять лет в колонии строгого режима. Также оба должны будут уплатить штрафы в размере 200 тыс. рублей.