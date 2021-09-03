Ереван, 3 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС Армении не вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным возле границы. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

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«Заявление минобороны Азербайджана о том, что с 01:00 до 02:15 3 сентября армянская сторона обстреляла одну из позиций, расположенных в Шуши, является дезинформацией», — говорится в сообщении.

В минобороны Армении подчеркнули, что армянская сторона строго соблюдает режим прекращения огня и реагирует только на «провокации» с азербайджанской стороны.

Ранее в минобороны Азербайджана заявили, что стрельба прошлой ночью якобы велась с территории, «где временно размещены российские миротворцы». Так Баку называет Нагорный Карабах.