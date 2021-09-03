Самара, 3 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Обстоятельства смерти мужчины, подозреваемого в насилии над детьми, продолжают устанавливать в Самарской области. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Astrakhanfm.ru Дети оказались в гараже с педофилом

Сообщается, что 2 сентября в лесополосе около поселка Винтай Красноглинского района г. Самары было найдено закопанное тело мужчины 1989 года рождения. Следователи считают, что тело пытались скрыть. Специалисты установили признаки, которые указывают на криминальный характер смерти мужчины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

«В настоящее время следователями Следственного комитета совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области проверяется на причастность к смерти мужчины местный житель 1987 года рождения. С целью установления объективной картины произошедшего проводится проверка показаний на месте, назначен комплекс медико-криминалистических и ситуационных экспертиз, в том числе для установления времени смерти и характера причинения телесных повреждений. Кроме того, планируется проведение психофизиологического исследования с использованием полиграфа мужчине 1987 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Помимо этого, в рамках другого уголовного дела будет дана процессуальная оценка действиям умершего, в отношении которого поступила информация о совершении им преступлений против половой неприкосновенности. По данному факту осуществляется предварительное следствие по признакам насильственных действий сексуального характера, совершенные в отношении ребенка не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре возбуждено уголовное дело по факту действий сексуального характера в отношении двух девочек, которым на момент совершения преступления было шесть и восемь лет. Это произошло с 2016 по 2021 год. По версии следствия, найденное тело принадлежит предполагаемому насильнику, которого разыскивали в рамках данного дела.