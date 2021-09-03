Чита, 3 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года на территории Забайкальского края проводится выборочное наблюдение состояния здоровья населения. Об этом 3 сентября информирует территориальное управление государственной статистики.

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Отмечается при этом, что основная цель наблюдения — получение информации о состоянии здоровья населения и определение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом и ведущих здоровый образ жизни.

Результаты выборочного наблюдения будут использованы для мониторинга реализации национального проекта «Демография».