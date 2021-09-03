Токио, 3 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Российский пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 3 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема Параолимпийских игр

В плавании на 50 м на спине Жданов показал время 40,99 секунды, что стало новым мировым рекордом. Он обновил собственное достижение, которое было установлено в сентябре 2019 года (41,50).

Серебряным призёром стал чешский спортсмен Арност Петрачек с результатом 41,26 секунды. Замкнул тройку мексиканец Анхель де Хесус Рамирес (43,25).

На Играх в Токио Жданов выиграл два золота — на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием (оба раза с мировым рекордом), а также две бронзы — на дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Жданов был выбран знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Параолимпийских игр.