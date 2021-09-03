Джакарта, 3 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Сертификат о вакцинации президента Индонезии Джоко Видодо просочился в социальные сети, сообщает Rakyat Merdeka.

geralt Персональные данные

Официальный представитель президента Фаджроэль Рахман выразил сожаление по поводу распространения личных данных главы государства.

«Мы сожалеем, что личные данные были распространены. Мы надеемся, что соответствующие стороны немедленно предпримут особые шаги для предотвращения подобных инцидентов», — заявил Фаджроэль Рахман.

Политик заявил, что власти Индонезии обязаны сохранять конфиденциальность данных о населении.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Индонезии, которые выступили против проведения «Формулы E» перед зданием мэрии Джакарты, были разогнаны полицией.