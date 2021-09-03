Москва, , 13:16 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров не любит большую высоту, поэтому посещение высотного здания в Екатеринбурге оказалось для него неприятным. Об этом глава МИД рассказал 3 сентября на марафоне российского общества «Знание».

Здание штаб-квартиры РМК в Екатеринбурге Ирина Юрина © ИА REGNUM

Министра спросили, когда он в последний раз испытывал страх. Это было вчера, ответил Лавров и рассказал, что накануне в Екатеринбурге он встречался с бизнесменами и общественностью в здании Русской медной компании. Его высоко подняли на лифте со стеклянной стеной, вынесенном на улицу, и это было неприятно.

«Честно об этом говорю, но вот так … по крайней мере больше никто меня не пугал», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что российские граждане «обречены быть самостоятельными, обречены в хорошем смысле».

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