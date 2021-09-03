Лондон, 3 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Британская компания David Brown Automotive создала более производительную версию модели Mini Oselli Edition. Об этом сообщается на сайте компании.

David Brown Automotive Mini Oselli Edition

Новинка выпущена в честь 60-летия со дня производства первого Mini Remastered. Тираж модели ограничен 60 экземплярами.

Под капотом Oselli Edition «трудится» мотор рабочим объёмом 1420 куб. см максимальной мощностью 125 л. с. (153 Нм). Крутящий момент от двигателя передаётся через пятискоростную механическую трансмиссию.

С этим мотором авто разгоняется до «сотни» за 7,8 секунды.

Также стоит отметить, что доработанный Oselli Edition укомплектован силовым дифференциалом с ограниченным скольжением, а также высокопроизводительными четырехпоршневыми тормозами и спортивной подвеской.

Напомним, в 2022 году на российском рынке появится модель нового электрического хетчбэка MINI Cooper SE. Его стоимость составит 26 тыс. фунтов (порядка 2,7 млн рублей).

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