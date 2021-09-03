Киев, , 13:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в представленном в Соединенных Штатах «плане трансформации Украины» предложил Вашингтону инвестировать $28,7 млрд в украинскую нефтегазовую отрасль. Об этом 3 сентября сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Публикую список проектов, которые презентовал Зеленский в Вашингтоне. Зеленский в своем плане трансформации Украины на 5−10 лет презентовал 80 проектов на сумму 277 млрд», — написал он.

По его данным, Киев предложил Вашингтону вложить $28,7 млрд в проект по строительству LNG-терминала, инфраструктуры к нему. Предполагается, что США выступят поставщиком природного газа для этого терминала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина уже несёт большие потери, пытаясь натравливать США на Россию.

Российский дипломат перечислила те последствия, которые уже заметны: дисфункция украинского государства, потеря Украиной национальных интересов, подмена интересов и функций собственного государства интересами и функциями США.

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