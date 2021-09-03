Ставрополь, 3 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Ставропольском крае с начала 2021 года собрано около 150 млн рублей курортного сбора. Больше всего из этой суммы принадлежит Кисловодску — 58 млн рублей. На эти средства городская администрация планирует благоустроить мемориальный комплекс «Журавли», установить памятную стену и барельефы героев Великой Отечественной войны на улице Кольцова и провести работу по установке питьевых бюветов. Об этом рассказали в краевом министерстве туризма.

Константин Кудинов Кисловодск

Собранные в качестве курортного сбора средства в Ессентуках (41 млн рублей) направят на благоустройство Лечебного парка, в Пятигорске (25 млн рублей) планируют направить на благоустройство сквера возле ЗАГСа по улице Братьев Бернардацци и на укладку тротуаров по улице Красноармейской. Будет также отреставрирован Поющий фонтан.

В Железноводске (24 млн рублей) благоустроят Курортный парк от улицы Парковой к Пушкинской галерее и сквер по улице Труда в районе бальнеогрязелечебницы.

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Напомним, Ставрополье является участником пилотного проекта «Курортный сбор» с 1 мая 2018 года. В 2021 году, как заявлял губернатор края Владимир Владимиров, планируется собрать 357 млн рублей.