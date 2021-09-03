Сантьяго, 3 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Вариант коронавируса «гамма» стал самым распространённым на территории Чили. Об этом свидетельствует совместное исследование Департамента химической инженерии, биотехнологии и материалов Чилийского университета, Института общественного здравоохранения и Института Макса Планка в Германии, сообщает Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чили

Отмечается, что полученные данные были собраны Программой геномного надзора ISP. Этот инструмент количественно определяет возможность передачи новых и классических вариантов SARS-CoV-2, и с помощью комбинации методов биоинформатики и математического моделирования специалисты подтвердили, что период наибольшего числа инфекций в Чили совпадал с наличием вариантов «гамма» и «лямбда».

Исследование определило, что эти два штамма, а также вариант «альфа», преобладали в Чили в первой половине 2021 года. Исследователи смогли рассчитать относительную трансмиссивность каждого из вариантов и пришли к выводу, что «гамма» и «лямбда» передаются на 16% и 5% быстрее, чем «альфа».

Академик Альваро Оливера-Наппа, один из авторов исследования, отметил, что «с помощью этого нового подхода к анализу можно заранее узнать о трансмиссивности новых вариантов, таких как «дельта», который появился в Чили в июне 2021 года».