Владивосток, 3 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Россия и Украина восстановят отношения, но лучше, если это произойдёт как можно раньше. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Константин Маковский. Украинский пейзаж с хатами. 1901

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Текущую ситуацию с отношениях Москвы и Киева российский лидер назвал совершенно ненормальной и неестественной.

«Рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос о возможном участии президента Украины в крупных российских форумах, Путин назвал условием для этого курс Киева на нормализацию отношений с Москвой. Пока всё происходит наоборот, констатировал он.

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