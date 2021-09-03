Лучше раньше: Путин выступил за восстановление отношений с Киевом
Владивосток, 3 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Россия и Украина восстановят отношения, но лучше, если это произойдёт как можно раньше. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
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Текущую ситуацию с отношениях Москвы и Киева российский лидер назвал совершенно ненормальной и неестественной.
«Рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — сказал Путин.
Отвечая на вопрос о возможном участии президента Украины в крупных российских форумах, Путин назвал условием для этого курс Киева на нормализацию отношений с Москвой. Пока всё происходит наоборот, констатировал он.
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