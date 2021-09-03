Саратов, 3 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Саратове в ночь со 2 на 3 сентября выпало 9 мм осадков. Обильные дожди продолжались и сегодня утром. На нескольких участках ливневая канализация не способна принять одновременно такой объем воды, сообщает 3 сентября мэрия.

Admnvrsk.ru Ливень

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Коммунальные организации устраняют затруднения водоотведения. Всего задействовано 8 бригад. Особое внимание уделяется участкам с пониженным рельефом, ведется прочистка дождеприемных решеток.

Из-за сильных потоков воды по маршруту следования троллейбусов №3 и №16 на проезжей части образовался провал, электротранспорт приостановил курсирование.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий до конца дня 3 сентября, а также ночью 4 сентября. Местами по Саратовской области ожидается очень сильный дождь до 50 мм и более.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в ряде районов Саратовской области до 6 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность.

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