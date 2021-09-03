Владивосток, 3 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В июле текущего года Роспотребнадзором была зарегистрирована вспышка очагов чумы вблизи границы России и Монголии, при этом на монгольской территории были зафиксированы случаи заражения, включая связанные с охотой на сусликов. Об этом 3 сентября сообщили директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора Сергей Балахонов и глава ведомства Анна Попова на сессии «Санитарный щит. Как предотвратить новые пандемии» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ),

Суслик

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Как уточнил Балахонов, слова которого приводит РБК, институт Роспотребнадзора установил, что в настоящее время в Монголии очаги чумы занимают треть территории.

«У себя мы остановили (распространение чумы), у нас прекратились случаи заболевания, но активность очага сохраняется, угроза остается», — сказал он.

Также глава института отметил, что ситуация с чумой в Китае пока является благоприятной, однако и там на протяжении нескольких последних лет тоже начали появляться очаги чумы.

При этом Балахонов добавил, что чума продолжает быть одной из глобальных угроз человечеству, хотя о ней многие забыли, и указал, что природные очаги этой инфекции находятся на всех континентах, исключая Антарктиду и Австралию.

«Патогенный чумной микроб циркулирует среди грызунов и переносится в том числе насекомыми, человек — случайное звено в этой цепочке», — пояснил он и отметил, что эта опасность растет из-за изменений климата, туризма и народнохозяйственных связей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день специалисты относят коронавирус ко второй группе патогенности.