Москва, 3 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса потребовала вовлечение в процесс оказания медицинской помощи большого числа медицинских работников как в государственном секторе, так и в частном. Борьба среди работодателей за медицинские кадры усилилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM операционный директор сети медицинских офисов Labquest Сергей Амбросов.

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«Также на рост зарплат как в коммерческом секторе, так и в государственном повлияли «ковидные» надбавки. Скорее всего, ожидать снижения уровня заработных плат после пандемии не придется, потому что есть эффект «привыкания» к доходам.

Если говорить о трендах, то они, в принципе, неизменны: существует сильное расслоение медицинских кадров по уровню подготовки и компетенциям.

При большом количестве предложения на рынке труда хороших врачей и медсестер не так много. За них идет большая конкуренция среди компаний.

Из важных трендов, которые сейчас диктует жизнь, кроме необходимых профессиональных компетенций, важно развивать коммуникативные навыки, умение располагать к себе людей и общаться с ними. Это становится очень важной составляющей оказания медицинских услуг.

Помимо этого, сейчас активно идет процесс цифровизации медицины, навыки работы с IT-технологиями становятся обязательными, причем для всех уровней медицинских работников.

При этом важно понимать, что навыки грамотного общения с людьми, а также работы с цифровыми технологиями важны не только в медицинском секторе.

Также стоит обратить внимание на тот фактор, что компании, которые направлены на федеральное развитие, на работу по всей стране, должны учиться и оттачивать умения ревацировать персонал.

То есть перемещать сотрудников из одного города в другой, создавать условия для переезда, закрывать вакансии в городах с высоким уровнем кадрового голода.

Дело в том, что концентрация качественного медицинского персонала в основном идет в крупных городах, а потребность в медицинской помощи высокого уровня есть везде», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минтруда РФ Антон Котяков. заявил, что рынок труда в России вернулся к показателям, которые регистрировались до пандемии коронавируса.

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