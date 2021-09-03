Ярославль, 3 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Ярославле в областной клинической больнице начали отстранять от работы сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Приказ об этом издал главный врач больницы Александр Корнилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная больница

В приложении указан перечень отстранённых сотрудников — это 101 человек. Врачей среди них меньшинство, в основном указаны медицинские сестры и сотрудники вспомогательных служб, такие как лифтёры, уборщицы и гардеробщики. Как сказано в документе, заработная плата за время отстранения начисляться не будет.

«Это обусловлено мерами по безопасности пациентов. У нас есть тяжелые больные, для которых заражение коронавирусом — практически летальный исход. У нас в прошлом году были случаи, когда больные заболевали потому, что болели сотрудники. Мы понимаем, что начался учебный год, вирус начнёт распространятся, мы должны не допустить распространения инфекции внутри больницы. Это безопасность и пациентов, и самих сотрудников», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный врач Ярославской областной клинической больницы Александр Корнилов.

По словам главного врача, отстранение не ухудшило качество помощи пациентам. Большинство указанных в приказе сотрудников находятся в отпуске или на больничном. В отдельных случаях другие медики взяли на себя дополнительную нагрузку за дополнительную плату.

В приказ попали все, кто не предоставил сертификат о вакцинации или медицинский отвод. Сотрудники отстранены от работы с 1 сентября либо до прохождения вакцинации, либо до завершения срока действия постановления главного санитарного врача региона.

«Как мы ни уговаривали, есть ряд сотрудников, на которых это не возымело действие. Мы создали все условия, работал пункт в больнице. Есть ряд людей, которые даже не могут объяснить, почему они не вакцинируются. Отстранение от работы возымело действие. Сейчас люди прививаются, доносят справки, и приступают к работе. Больница работает в штатном режиме», — рассказал Александр Корнилов.

Напомним, постановлением введена обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в число которых вошли и сотрудники больниц.