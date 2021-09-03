В Ярославле не прошедших вакцинацию медиков начали отстранять от работы
Ярославль, 3 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Ярославле в областной клинической больнице начали отстранять от работы сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Приказ об этом издал главный врач больницы Александр Корнилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В приложении указан перечень отстранённых сотрудников — это 101 человек. Врачей среди них меньшинство, в основном указаны медицинские сестры и сотрудники вспомогательных служб, такие как лифтёры, уборщицы и гардеробщики. Как сказано в документе, заработная плата за время отстранения начисляться не будет.
По словам главного врача, отстранение не ухудшило качество помощи пациентам. Большинство указанных в приказе сотрудников находятся в отпуске или на больничном. В отдельных случаях другие медики взяли на себя дополнительную нагрузку за дополнительную плату.
В приказ попали все, кто не предоставил сертификат о вакцинации или медицинский отвод. Сотрудники отстранены от работы с 1 сентября либо до прохождения вакцинации, либо до завершения срока действия постановления главного санитарного врача региона.
Напомним, постановлением введена обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в число которых вошли и сотрудники больниц.