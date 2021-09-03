Белград, 3 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Правительство Сербии 2 сентября приняло проект закона о использовании языка в общественном пространстве и защиты кириллического письма и направило его на обсуждение в парламент.

Admoblkaluga.ru Эскиз интерактивного парка русского алфавита «Кириллица»

В проекте закона прописаны меры, направленные на стимулирование более широкого использования письма в общественном пространстве.

Если депутаты парламента проголосуют за новый закон, все государственные предприятия и местные органы власти будут обязаны использовать в деловой корреспонденции кириллическое письмо. Для частных предприятий и СМИ, которые используют в своей работе кириллицу, предусмотрены меры поощрения, сообщил телеканал РТС.

Проект закона также предусматривает формирование при правительстве Сербии отдельного совета по сербскому языку, который будет наблюдать и анализировать состояние в связи с использованием сербского языка и кириллического письма в публичном пространстве и предлагать дополнительные меры по улучшению состояния.

Напомним, что кириллица является традиционным сербским письмом. Латиница в Сербии стала широко использоваться во время существования СФРЮ, так как хорваты не используют кириллицу.