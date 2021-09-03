Уфа, 3 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Рабочую группу по охране атмосферного воздуха создали в госсобрании Башкирии. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Цитата из м/ф «Это совсем не про это». реж Александр Федулов. 1984. СССР Несвежий воздух

В ее состав вошли главы профильных ведомств и учреждений, работающих в сфере охраны природы, экологи-общественники, ученые, депутаты, а также представители некоторых предприятий. Рабочую группу будет возглавлять заместитель председателя госсобрания региона Рустам Ишмухаметов.

«В последнее время тема экологии вышла в топ вопросов, больше всего волнующих избирателей. Количество жалоб граждан на загазованность воздуха значительно возросло. В социальных сетях создаются паблики, где идет обсуждение именно этой проблемы. Задача нашей рабочей группы — оценить ситуацию и в межведомственном формате выйти на системные решения», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

Отмечается, что члены рабочей группы намерены провести мониторинг исполнения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха, по итогам которого будут вырабатываться предложения по актуализации действующих норм.

«Практика показывает, что в природоохранной сфере есть регуляторные пробелы. В частности, представители надзорных органов указывают на сложности с проведением контрольных мероприятий в отношении промышленных производств. При необходимости будем выходить с законодательными предложениями в Государственную думу. В перспективе, учитывая происходящие изменения климата, целесообразно провести анализ нормативов качества воздуха на предмет их соответствия текущей метеорологической ситуации. Нужно обратить внимание ученых и на эту проблему», — пояснил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщает о том, что в Башкирии собираются высадить 300 тысяч новых деревьев.