Томск, 3 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. По состоянию на 3 сентября в Томской области подтверждён 41 131 случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Rosminzdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

За прошедшие сутки в Томской области выявили 111 носителей коронавируса, выздоровели 42 человека.

Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 34 989 человек.

Напомним, 2 сентября в Томской области COVID-19 диагностировали у 106 человек, выздоровели 46 жителей региона.