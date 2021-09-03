В Томской области за сутки выявили 111 носителей SARS-CoV-2
Томск, 3 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. По состоянию на 3 сентября в Томской области подтверждён 41 131 случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.
Rosminzdrav.ru
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За прошедшие сутки в Томской области выявили 111 носителей коронавируса, выздоровели 42 человека.
Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 34 989 человек.
Напомним, 2 сентября в Томской области COVID-19 диагностировали у 106 человек, выздоровели 46 жителей региона.