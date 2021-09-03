Глазго, Великобритания, 3 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Национальный союз работников железнодорожного, морского и наземного транспорта Великобритании (RMT) рекомендовал своим членам объявить забастовку во время проведения саммита COP26 в Глазго в ноябре 2021 года. Об этом сообщает информационное агентство The Scotsman 3 сентября 2021 года.

(сс) Hugo Cadavez Университет Глазго

Этот шаг связан с проблемой оплаты работы кондукторов в выходные дни. По этой причине, уже начиная с марта 2021 года, по воскресеньям были отменены многие поезда компании ScotRail.

Членам RMT, составляющим большую часть профсоюзной рабочей силы ScotRail, рекомендуется поддержать забастовку «в течение всей конференции COP26», которая продлится с 1 по 12 ноября 2021 года.

Однако решение RMT провести собрание для принятия окончательного решения по забастовке показывает, что его лидеры могут быть не уверены в стопроцентной поддержке забастовки всеми членами профсоюза.

В письме RMT к работникам ScotRail генеральный секретарь профсоюза Мик Линча пишет следующее: «Наша команда по ведению переговоров встретилась с представителями управляющего совета вашей компании, чтобы обсудить выплату заработной платы в этом году. Никаких ответных предложений еще не поступило, и национальный исполнительный комитет профсоюза поручил мне провести референдум, чтобы получить от вас и ваших коллег ответы на следующие два вопроса: 1. Готовы ли вы принять участие в забастовке на протяжении всей конференции COP26? 2. Готовы ли вы предпринять определенные меры до забастовки в течение всей конференции COP26? Национальный исполнительный комитет рекомендует проголосовать за оба вопроса».

Транспортная компания ScotRail планировала предоставить дополнительные услуги для людей, посещающих саммит по их доставке в Scottish Event Campus который находится в центре Глазго, и обслуживается железнодорожной станцией выставочного центра, куда приходят прямые поезда со всего запада Шотландии.

Объединенный профсоюз Великобритании (GMB) также анонсировал возможность объявления забастовки во время саммита. Его генеральный секретарь Гэри Смит заявил: «У нас грязные улицы, и дети ходят в школу голодными, а здесь собираются представители всего мира, чтобы поговорить о прекрасном будущем. Мне это кажется не очень уместным».