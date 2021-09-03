Путин назвал Владивосток одной из перспективных площадок для Олимпиады-2036
Владивосток, 3 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Олимпийские игры в 2036 году вполне могут пройти в городе Владивосток Приморского края. Об этом заявил Владимир Путин 3 сентября на пленарном заседании VI Восточного экономического форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Он назвал ещё две причины, которые могут затруднить проведение Олимпиады-2036 во Владивостоке — пандемию COVID-19 и большие затраты на подготовку к Олимпиаде.
Он подчеркнул, что проведение крупных международных политических и спортивных мероприятий всегда идёт на пользу развитию региона и привёл в пример ДВФУ и аэропорт Владивостока, которые были построены к саммиту АТЭС.
Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом 2 сентября заявил мэр города Константин Шестаков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).