Комсомольск, Ивановская область, 3 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Трое подростков подозреваются в жестокой расправе над 60-летним мужчиной в Комсомольске Ивановской области, об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 3 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Тело 60-летнего мужчины с травмой грудной клетки с многочисленными переломами ребер было обнаружено в квартире. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть человека». В совершении преступления подозреваются трое подростков, один 17 лет и двое 15-летних. По версии следствия, в ночь на 27 августа они проникли в дом к своей жертве и избили хозяина дома. Били руками, ногами, подручными предметами. От травм мужчина скончался. Его тело на следующий день обнаружила сестра.

Двум подросткам предъявлено обвинение. Старший из обвиняемых по ходатайству следователя судом заключен под стражу, 15-летний обвиняемый отправлен под домашний арест.