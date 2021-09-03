Оренбург, 3 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области за последние сутки выявили 340 заражений коронавирусом, что на один превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 3 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки темп прироста заболеваемости составил 0,5%, коэффициент распространения инфекции — 0,99%.

С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 68 158 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 3477,59 факта заболевания.

Оправились от болезни 56 414 оренбуржцев. От коронавирусной инфекции скончались 1587 человек. За последние сутки зафиксировано 14 жертв COVID-19.