Тбилиси, 3 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Грузии в августе по сравнению с июлем вырос на 0,7%, а в годовом исчислении составил 12,8%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), опубликованном 3 сентября на сайте организации.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Инфляция

Сообщается, что больше всего в Грузии в августе выросли цены на продукты и безалкогольные напитки. Они в среднем подорожали на 1,4%, что увеличило уровень инфляции за месяц на 0,45 процентных пункта.

Цены на одежду и обувь в стране в среднем снизились на 2,8%, но на общем уровне инфляции это отразилось слабо — 0,09 процентных пукта.

Напомним, в Грузии с марта 2021 года уровень годовой инфляции не опускается ниже 7%. При этом планируемый показатель на текущий год составляет 3%.