Астрахань, 3 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Астраханской области 3 сентября подтверждено 289 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 53 тыс. 446 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1093 человека.

За весь период 1469 человек скончались. 11 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,00.