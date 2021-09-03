Стэнфорд, США, 3 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. На Украине невозможно появление авторитарного режима, так как общество страны «сильное, свободное и демократическое». Об этом 3 сентября заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета в рамках визита в США, его слова приводит пресс-служба украинского лидера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Украинское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы не хотел, кто бы себе что не придумал, «дракону» на Украине появиться невозможно. Крылья подрежут», — сказал Зеленский, отвечая на русском языке на вопрос русскоязычного слушателя о том, не боится ли он «убив дракона, стать драконом».

Также в связи с этим украинский президент отметил советский фильм режиссера М. Захарова по мотивам сказки Е. Шварца «Убить дракона» (1988) и добавил, что у русского и украинского народа существуют общие периоды истории, однако политика у двух стран отличается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею введения двойного гражданства, но считает, что прямо сейчас его вводить нельзя.