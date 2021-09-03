Москва, 3 сентября 2021, 12:40 — REGNUM Основания для изменения внешнеполитического курса России вряд ли появятся после выборов в Государственную думу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на просветительском марафоне «Новое знание».
Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров вошли в первую пятёрку от партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в парламент, намеченных на 17 — 19 сентября. Также туда включены главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
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