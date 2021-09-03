Москва, 3 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Основания для изменения внешнеполитического курса России вряд ли появятся после выборов в Государственную думу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на просветительском марафоне «Новое знание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Внешнеполитический курс определяет президент, поэтому не вижу оснований, законодательных или политических, чтобы этот внешнеполитический курс менялся», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров вошли в первую пятёрку от партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в парламент, намеченных на 17 — 19 сентября. Также туда включены главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

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